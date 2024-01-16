На Дальневосточной железной дороге объем контейнерных перевозок за год вырос на 22,2%

По всем видам сообщения отправили почти 1,3 млн контейнеров

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Объем контейнерных перевозок на Дальневосточной железной дороге в 2023 году вырос на 22,2%. Об этом сообщили в пресс-службе ДВЖД.

"В 2023 году на Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения отправлено почти 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) (двадцатифутовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), что на 22,2% больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

При этом количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 25,2%, до 1,2 млн ДФЭ. Сильнее всего выросли перевозки автомобилей и комплектующих (почти в 1,9 раза), нефти и нефтепродуктов, машин, станков и двигателей, а также сельскохозяйственных машин (примерно в 1,4 раза).

На ДВЖД приходится значительная часть грузооборота между Россией и Китаем - Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали связаны с пунктами пропуска на границе двух стран и тихоокеанскими портами. По китайским данным, товарооборот между РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,3% и достиг рекордных $240,11 млрд. Рост перевозок в восточном направлении привел, в том числе к скоплению контейнеров в дальневосточных портах - проблеме, о решении которой первый вице-премьер России Андрей Белоусов объявил в ноябре 2023 года.