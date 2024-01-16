Пашинян назвал укрепление уровня доверия внутри ЕАЭС принципиально важным для Армении

Премьер Армении также указал на необходимость совершенствования таможенного регулирования

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Укрепление доверия внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для достижения желаемых результатов является принципиально важным. Об этом говорится в обращении премьер-министра Армения Никола Пашиняна к главам государств - членов ЕАЭС по случаю председательства Армении в его органах в 2024 году.

"Принципиально важным считаю укрепление уровня доверия. Для достижения желаемых результатов необходимо совершенствование таможенного регулирования с учетом правоприменительной практики, минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых государствами - членами по таможенной территории ЕАЭС, внедрение и развитие единой системы таможенного транзита", - отмечается в послании главы армянского кабмина.