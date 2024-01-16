В Курской области завершили строительство культурного центра имени Гранина

На проведение работ направили более 154 млн рублей

КУРСК, 16 января. /ТАСС/. Строительство культурного центра имени писателя Даниила Гранина, идею создания которого в 2019 году поддержал президент России Владимир Путин, завершили в Рыльском районе Курской области, сообщил на оперативном совещании правительства региона заместитель губернатора области Роман Денисов.

"Завершили работы на культурно-досуговом центре имени Гранина, который расположен в Рыльском районе. На строительство центра было выделено более 154 млн рублей, в том числе 77,8 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Денисов. В центре оборудовали зал на 150 мест, фондохранилище.

Первые объекты музея планировалось открыть в 2022 году, однако, как отмечал губернатор Курской области Роман Старовойт, из-за отказа инвестора от проекта открытие первой очереди музейного комплекса перенесли на 2024 год.

Президент России Владимир Путин в августе 2019 года на встрече со Романом Старовойтом, который на тот момент был врио губернатора Курской области, одобрил идею создания в регионе музейного комплекса, посвященного памяти писателя Даниила Гранина. Совместно с Российским книжным союзом, Русской православной церковью был определен земельный участок для размещения комплекса на месте существовавшего ранее села, где в 1919 году родился писатель.

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград, в 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимала военная тема, некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 год) и "Наш комбат" (1968 год), основаны на реальных событиях из биографии автора.