Royal Dutch Shell продала часть своего бизнеса в Нигерии

Размер сделки достигает $1,3 млрд

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Энергетическая группа Royal Dutch Shell достигла соглашения с консорциумом Renaissance о продаже ему своей компании Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), которая добывает нефть на материковой части африканской страны. Об этом говорится в коммюнике Royal Dutch Shell.

"Соглашение знаменует собой важную веху для Shell в Нигерии, - заявила один из директоров Shell Зои Юйнович, слова которой приводятся в распространенном на мировых товарных биржах коммюнике. - Оно согласуется с нашим ранее объявленным намерением прекратить добычу нефти на суше в дельте Нигера, упростив наш портфель и сосредоточив будущие инвестиции в Нигерии на глубоководном газе".

Размер сделки достигает $1,3 млрд. SPDC обладает 15 договорами аренды на добычу нефти на суше и еще 3 - на мелководье в дельте реки Нигер. В консорциум Renaissance входят ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith и Petrolin. Соглашение еще требует одобрения со стороны правительства Нигерии.