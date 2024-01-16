На рынке РФ импортное пиво занимает незначительную долю

За три квартала 2023 года его доля в структуре продаж составила 4%, сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Импортное пиво занимает незначительную долю на российском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на обращение главы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко сообщила, что импортное пиво и пивные напитки предлагается включить в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран.

"Сегмент импортного пива занимает незначительную долю на российском рынке. По данным NielsenIQ, за три квартала 2023 года его доля в структуре продаж составила 4%, столько же, сколько и за три квартала 2022 года", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает ассоциация, усилия должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. "Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода", - уточняется в сообщении.