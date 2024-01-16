В АКОРТ отметили стабилизацию цен производителей на куриные яйца в России

Кроме того, в магазинах продается импортная продукция, сообщил председатель президиума ассоциации Игорь Караваев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) отмечает стабилизацию цен производителей на куриные яйца. Кроме того, в российских магазинах продается импортная продукция, сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей", - сказал Караваев.

Ретейлеры рассчитывают на готовность производителей к дальнейшему обсуждению долгосрочных контрактов, цель которых - нивелировать сезонную волатильность цены на продукцию. По словам председателя президиума АКОРТ, такие переговоры уже ведутся.

"В случае дальнейшего снижения цены производителями потребителям будет доступно более дешевое яйцо в рознице уже в ближайшее время", - заключил Караваев.

По данным Росстата, по итогам декабря 2023 года стоимость куриных яиц в России увеличилась на 61,35% относительно декабря предыдущего года. К 9 января 2024 года цены на яйца выросли на 0,78% по сравнению с концом декабря.