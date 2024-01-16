Перерегистрация TCS Group в РФ может завершиться в I квартале

Председатель "Тинькофф банка" Станислав Близнюк также отметил, что вопрос возврата к выплате дивидендов будет решать совет акционеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Перерегистрация TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") с Кипра в российский специальный административный район (САР) на остров Русский во Владивостоке может завершиться в I квартале 2024 года. Об этом журналистам в кулуарах Дня финансиста в рамках выставки-форума "Россия" сообщил председатель "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.

"Насколько я знаю, может быть даже в рамках I квартала", - ответил он на соответствующий вопрос.

Близнюк также отметил, что вопрос возврата к выплате дивидендов будет решать совет акционеров. "Это вопрос акционеров, они примут решение. Главное, чтобы появилась техническая возможность", - сказал он.

TCS Group приостановила выплату дивидендов в ноябре 2021 года. В мае 2023 года глава "Тинькофф банка" сообщал, что TCS Group имеет финансовую возможность для выплаты дивидендов за 2022 год, однако остается технический вопрос - как провести технически выплату для всех акционеров.

Чистая прибыль TCS Group по итогам 2021 года составила 63,4 млрд рублей, в 2022 году - 20,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года показатель составил 60,2 млрд рублей - в 5,7 раза больше, чем в январе - сентябре 2022 года.

15 января 2024 года акционеры TCS Group (головная структура "Тинькофф банка") на внеочередном собрании одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район на остров Русский во Владивостоке. Также ранее в САР на дальневосточном острове Русский перерегистрировались компании группы "Интеррос" Владимира Потанина. "Интеррос" - основной акционер TCS Group с апреля 2022 года, ее доля составляет 35%.