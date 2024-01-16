Крупнейший порт ФРГ не исключил задержек из-за кризиса в Красном море

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На работу в порту Гамбурга пока это не повлияло, сообщили в пресс-службе

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Порт Гамбурга - самый крупный в ФРГ и третий по объему перевалки грузов в Европе - пока не менял режима работы из-за ситуации в Красном море, но не исключает изменений в расписании контейнерных терминалов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель порта.

"На работу в порту Гамбурга пока это не повлияло. Контейнерные терминалы готовятся к возможным изменениям в расписании. Терминалы находятся в тесном контакте с транспортными компаниями, чтобы свести возможные задержки к минимуму", - сообщили в пресс-службе порта.