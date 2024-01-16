Мишустин заявил, что в РФ уделяют большое внимание финансовой грамотности населения

По словам премьер-министра, через шесть лет все школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания в сфере финансов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство РФ уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности населения, это крайне важное направление, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Дня финансов.

Глава кабмина рассказал, что в координационном центре правительства на выставке-форуме "Россия" принял участие в совещании с представителями регионов по повышению финансовой грамотности. "[Это] крайне важное направление, потому что каждый человек должен знать, как управлять своими средствами максимально эффективно, уметь их инвестировать, вкладывать", - отметил Мишустин.

"Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенций граждан в этой сфере отдельное внимание", - добавил премьер, обратив внимание на то, что к настоящему моменту уже разработаны соответствующие общеобразовательные программы и учебно-методическая база, при помощи которых обучение уже прошли более 135 тысяч преподавателей.

По словам Мишустина, через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания в сфере финансов, которые помогут им понять, как устроен финансовый рынок, каковы его особенности и риски.

Как отметил глава кабмина, с помощью основ финансовой грамотности люди смогут принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет, ставить и достигать семейные цели, свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя уловки мошенников.

Помимо этого, у людей появится понимание того, что такое общественные финансы, как работает экономика в целом, как участвовать в планировании расходов в своем регионе. "От этого зависит развитие нашей страны", - заключил премьер.