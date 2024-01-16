Казахстан в январе-ноябре 2023 года увеличил экспорт в Россию на 10%

Он составил около $8,9 млрд

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Экспорт Казахстана в Россию в январе-ноябре 2023 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив около $8,9 млрд. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

При этом импорт из РФ в республику за этот срок снизился на 10%, составив $14,7 млрд, отметили там.

"В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 91,6%, далее следуют Киргизия - 5%, Белоруссия - 3,3% и Армения - 0,2%", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в январе-ноябре 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $25,7 млрд, что в номинальном выражении меньше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.