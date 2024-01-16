Силуанов считает, что платить налоги стало комфортно

Глава Минфина отметил, что собираемость налогов каждый год увеличивается

МОСКВА, 16 января./ТАСС/. Платить налоги в России стало комфортно. С таким тезисом выступил глава Минфина Антон Силуанов в ходе пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики", которая проходит в рамках Дня финансов на площадке международной выставки-форума "Россия".

"Сегодня все равны. Сегодня налоговая служба стала сервисной организаций. Налоги можно уплатить в один клик. Никаких очередей, принципы конкуренции работают. Платить налоги стало комфортно. Мы видим, что и собираемость растет. Собираемость налогов каждый год увеличивается", - сказал министр.

Международная выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля, вход на нее и на все мероприятия, не требующие специальной аккредитации - свободный и бесплатный. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.