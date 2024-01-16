Из Кемерова вылетел первый транзитный рейс через Уфу в Минеральные Воды

Как уточнил гендиректор аэропорта имени А. А. Леонова Николай Таранухи, программы субсидирования рейсов в Минводы рассчитаны на весь 2024 год

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс вылетел из Кемерова в Уфу, он является частью транзитного рейса в Минеральные Воды, сообщили журналистам в пресс-службе кемеровского аэропорта.

"Запуск нового маршрута стал возможен благодаря поддержке федерального центра и правительства Кузбасса. Также мы когда-то открывали рейсы в Санкт-Петербург и Сочи, сейчас они стали круглогодичными и без субсидирования. В этом году запустили новые маршруты в Минеральные Воды через Самару и Уфу. Как показывает практика, новым рейсам нужна поддержка, но со временем они становятся самоокупаемыми и переходят на коммерческую основу. Мы надеемся, что с этим рейсами все произойдет так же", - привели в пресс-службе слова генерального директора кемеровского аэропорта Николая Таранухи.

Он добавил, что программы субсидирования рейсов в Минеральные Воды рассчитаны на весь 2024 год. При этом благодаря низкой стоимости перелета билеты на ближайшие рейсы по этим направлениям практически полностью раскуплены.

Перелеты по маршрутам Кемерово - Самара - Минеральные Воды и Кемерово - Уфа - Минеральные Воды выполняет компания "Азимут". Это первый опыт работы компании в Кемеровской области. Полеты осуществляются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю: в Самару по воскресеньям, в Уфу по вторникам.

Международный аэропорт Кемерово имени А. А. Леонова построен в 1960 году и обслуживает северную агломерацию Кузбасса. Здесь организовано регулярное прямое авиасообщение с Москвой, Красноярском, Екатеринбургом, Новосибирском, Санкт-Петербургом и Сочи. По итогам 2023 года обслужили 470 тыс. пассажиров.