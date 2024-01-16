В производство высокотехнологичной гидравлики на Урале вложат около 4,9 млрд рублей

В планах создать более 200 новых рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Производство высокотехнологичной гидравлики с инвестициями около 4,9 млрд рублей запустят в Екатеринбурге. Специальный инвестиционный контракт, направленный на запуск проекта, заключили вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство завода "Пневмостроймашина", сообщается на сайте Минпромторга.

"В Екатеринбурге будет запущено производство высокотехнологичной гидравлики. Реализация проекта позволит создать импортозамещающее производство аксиально-поршневых гидромашин и значительно увеличить долю продукции завода "Пневмостроймашина" на рынке гидравлики России. Объем инвестиций в проект оцениваются в сумму порядка 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что при реализации проекта создадут более 200 новых рабочих мест, объем налогов и других отчислений в бюджет превысит 2 млрд рублей.

Согласно условиям специнвестконтракта, власти гарантируют неизменность условия ведения бизнеса, налоговые льготы, упрощенный доступ к госзаказу и другие преференции, уточнили в Департаменте информационной политики Свердловской области. "Мера поддержки позволяет установить налог на прибыль в 13,5% и обнулить налог на имущество для предприятий, которые инвестируют в современное импортозамещающее производство. Предприятие, в свою очередь, берет на себя обязательства вложить предусмотренный проектом объем инвестиций и реализовать проект", - отметили в департаменте.

Предприятие "Пневмостроймашина" основано в 1915 году, с 1955 года активно развивает производство гидравлики. Завод сохранил собственную конструкторско-технологическую школу, что делает предприятие российским флагманом по разработке гидравлических систем. Продукция используется во всех отраслях машиностроения.