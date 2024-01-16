Система передачи финансовых сообщений ЦБ насчитывает 557 участников из 20 стран

Банк России в 2014 году запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT) на данный момент насчитывает 557 участников из 20 стран, следует из презентации первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина, представленной на выставке-форуме "Россия".

В ней отмечается, что к СПФС подключено 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран.

Банк России в 2014 году запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к февралю 2022 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, кредитные организации из Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Кубы и других стран. В конце 2022 года Банк России прогнозировал, что в 2023 году количество стран, в которых будет обеспечена возможность передачи информации по СПФС, достигнет 18.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.