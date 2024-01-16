Силуанов: бюджет РФ на 2024 год обеспечивает все предусмотренные планы и задачи

Расходы бюджета в 2024 году ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все планы и обязательства государства обеспечены бюджетом и будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" на выставке-форуме "Россия".

"Вы точно подметили, у нас расходы бюджеты 36,6 трлн рублей. Все те обязательства, все планы, которые мы предусмотрели, конечно будут выполнены. Как и в прошлые годы, как и в этом, бюджет все свои обязательства [обеспечит], и планы государства будут обеспечены ресурсами, и все будут выполнены", - ответил Силуанов на вопрос модератора, комментируя параметры бюджета РФ на 2024 год.

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов 27 ноября. Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.