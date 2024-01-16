ЦБ РФ с 2013 года вывел с рынка более 450 недобросовестных и нежизнеспособных банков

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что семь крупных банков за это время прошли оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Банк России за период с 2013 года вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на Международной выставке-форуме "Россия".

При этом семь крупных банков за это время прошли оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора, следует его из презентации.

"Еще 10 лет назад мы видели на рынке большое количество слабых участников, мошенничества, обманов, когда банки, страховые компании, пенсионные фонды не исполняли обязательства перед вкладчиками, кредиторами, инвесторами, участниками разных программ. Это приводило к искажению конкуренции и большим потерям - как для граждан, так и для бизнеса. За последние 10 лет была проделана очень большая работа по выводу слабых участников с рынка", - сказал представитель ЦБ.

Дополнительно к этому настраивалось пруденциальное регулирование, которое позволило сделать финансовый рынок намного более устойчивым к шокам, добавил он. "Кризис, который мы с вами переживали два года назад, показал, что наша финансовая система готова встречаться с кризисными явлениями и их преодолевать. То, что мы не отозвали в тот период времени [после финансового шока 2022 года] ни одной лицензии у крупных профучастников финрынка, показывает, что рынок стал намного более устойчивым", - заключил Чистюхин.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.