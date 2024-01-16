Росавиация сообщила, что "Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет

У перевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме, заявили в агентстве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет на других воздушных судах, говорится в сообщении Росавиации. Ранее газета "Известия" сообщала, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать в Египет на 27 самолетах из-за риска их арестов.

"Аэрофлот" и "Россия" продолжают выполнять рейсы в Египет на других своих самолетах. У перевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме. Частотность полетов не изменилась", - отметили в Росавиации.

Там добавили, что телеграмма Росавиации, на которую ссылалась газета "Известия", - "лишь один из примеров многофакторной работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров".

По данным ведомства, всего в Египет летают пять российских авиакомпаний, за 11 месяцев 2023 года пассажиропоток на этом направлении вырос на 28,8% год к году, до 1,79 млн человек.