Казахстан в 2024 году планирует экспортировать 1,5 млн тонн нефти по маршруту БТД

Согласно данным министерства энергетики республики, в этом году добыча нефти и газового конденсата в стране планируется на уровне 90,3 млн тонн

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Казахстан в 2024 году рассчитывает экспортировать по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан 1,5 млн тонн нефти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики республики.

"План на 2024 год - 1,5 млн тонн", - сказали в ведомстве.

Согласно представленным министерством данным, в 2024 году добыча нефти и газового конденсата в Казахстане планируется на уровне 90,3 млн тонн. Объем экспорта ожидается на отметке 70,8 млн тонн, в том числе по системе Каспийского трубопроводного консорциума - 56,7 млн тонн.

12 января национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" информировал, что в 2023 году нарастил поставки нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан в 5,5 раза, до 1,392 млн тонн.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому международному транспортному коридору. В соответствии с данным поручением казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан.