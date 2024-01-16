Всемирный банк выделит Буркина-Фасо $3,6 млрд на 29 проектов в разных сферах

Речь идет о проектах в таких сферах, как, в частности, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, сообщила региональный представитель ВБ Клара де Соуза

РАБАТ, 16 января. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) предоставит Буркина-Фасо финансирование в размере $3,6 млрд на реализацию 29 проектов в различных сферах. Об этом сообщила в столице страны Уагадугу региональный представитель ВБ Клара де Соуза после встречи с премьер-министром республики Иоахимом Кьелемом.

"Мы подготовили программы общей стоимостью около $3,6 млрд для поддержки 29 проектов, направленных на поддержку правительства Буркина-Фасо в таких сферах, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение и ряде других", - передает ее слова Буркинийское информационное агентство.

Де Соуза подтвердила готовность ВБ "продолжать работать с правительством Буркина-Фасо, в том числе для поддержки программ, нацеленных на сокращение бедности". "Имеющиеся результаты обнадеживают, и мы намерены продолжать", - заверила она.

Кьелем со своей стороны подчеркнул, что "основные потребности Буркина-Фасо находятся в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства и животноводства, образования и, конечно, борьбы с терроризмом". "Если мы не сможем победить терроризм, то все, о чем мы говорим, бесполезно. Потому что террористы разрушают мосты, медицинские центры, учреждения и так далее", - пояснил глава правительства.

Он подчеркнул, что страна нуждается в "целенаправленной помощи, а не поддержке в виде создания исследовательских бюро, проведения конференций и семинаров, на которые тратятся деньги, но без реальных результатов".