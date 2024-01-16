СМИ: румынские фермеры намерены блокировать КПП на границе с Украиной до 20 января

По информации "Страны", очередь из грузовиков на границе двух стран растянулась уже на 11,5 км

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Румынские фермеры информировали украинских перевозчиков о намерении продлить блокирование КПП "Сирет" на границе с Украиной до субботы, 20 января. Об этом сообщило издание "Страна".

Со ссылкой на водителей издание утверждает, что протестующие фермеры привезли дом на колесах и полевую кухню, они дают проехать к пропускному пункту только легковым автомобилям и микроавтобусам.

По информации "Страны", очередь из грузовиков на границе Румынии и Украины растянулась уже на 11,5 км.

Протесты румынских фермеров и водителей грузовиков продолжаются уже седьмой день после того, как в минувшие выходные дни переговоры с представителями нескольких министерств провалились. Участники акций протеста вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на КПП.

Фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Глава Генерального инспектората румынской полиции Беноне Мариан Матей сообщил, что возбуждены 24 уголовных дела по статье о подстрекательстве в связи с призывами участников протеста в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).