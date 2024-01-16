Расписки TCS на Мосбирже падали более чем на 6%

Их стоимость опускалась до 3,219 тыс. рублей за бумагу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже опускалась до 3,219 тыс. рублей за бумагу (-6,04%), свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск. Расписки начали демонстрировать отрицательную динамику после того, как председатель "Тинькофф банка" Станислав Близнюк сообщил журналистам о возможном завершении перерегистрации TCS Group в первом квартале 2024 года.

К 15:20 мск расписки компании замедлили падение и торговались на уровне 3,233 тыс. рублей за бумагу (-5,63%).