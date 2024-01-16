ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 13% к концу 2024 года

Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку с 7,5% до 16% годовых

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу 2024 года. Об этом журналистам сообщил в кулуарах международной выставки-форума "Россия" первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Два квартала - 16%, до конца года - до 13% снижение", - сказал Пьянов, говоря о ключевой ставке Банка России.

Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании 2023 года в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.