Дума приняла в I чтении законопроект об ограничении зарубежных исследований потребрынка

Исследовательская компания должна соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков. Документ, инициированный группой депутатов, представляющих разные фракции Госдумы, вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России.

Поправками предлагается установить, что организатором исследований структуры рынка потребления является российское юридическое лицо, которое оказывает услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ, с совокупным размером выручки за последний календарный год в размере не менее 30 млн рублей.

Не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам. Среди данных о структуре товарного рынка - сведения об уровне спроса и предложения на рынке и об условиях обращения товара, включая информацию о стоимости, объемах производства, импорта, экспорта и продаж, обобщенные данные о потребителях, производителях и импортерах, условиях реализации товаров. Если более 20% исследовательской компании принадлежит иностранному государству, международной организации, иностранному юрлицу, российскому юрлицу, доля иностранного участия в уставном капитале которого превышает 20%, иностранному гражданину, лицу без гражданства, гражданину РФ, имеющему гражданство другого государства, их аффилированным лицам, то владение, управление либо контроль прямо или косвенно такой компанией должны быть согласованы с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

При этом к исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться, в частности, исследования, проводимые в интересах государственных органов, в собственных интересах организаций, носящие научный, образовательный, публицистический характер.

Обязательства компаний

Проект закона предусматривает, что исследовательская компания должна соблюдать установленные законодательством РФ требования к обработке персональных данных, контрсанкционной информации и иной информации ограниченного доступа. Обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории России.

Законопроект также устанавливает, что исследовательские компании не должны допускать исполнения решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, также исключается манипуляция данными, публикация и использование заведомо недостоверных данных.

Исследовательская компания должна направить заявление о включении сведений о себе в специальный реестр - предполагается, что его будет вести Федеральная антимонопольная служба. Организации, не включенные в такой реестр или исключенные из него, не вправе осуществлять исследование рынка.