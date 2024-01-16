Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления

Yовая опция поможет покупателям, если они выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries ввел функцию отмены заказа в течение некоторого времени после оформления - новая опция поможет покупателям, если они выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

"15 января Wildberries запустила функцию отмены заказа соответствующей кнопкой, которая появляется на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа", - сообщает компания. Заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку - в зависимости от того, что наступит раньше.

На первом этапе опция доступна для пользователей, которые приобретают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа станет доступна для всех покупателей. Кроме того, в данный момент опция будет доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

"Новая функция поможет пользователям минимизировать случайные заказы: если клиент выбрал не тот адрес, сделал заказ случайно или ошибся с количеством позиций", - поясняет онлайн-ретейлер.

Компания добавляет, что покупатели, которые делают покупки по предоплате, также могут отменить заказ - для этого им нужно написать на соответствующий адрес электронной почты. В будущем у таких покупателей также появится возможность отмены заказа по кнопке на сайте и в приложении.