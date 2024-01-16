В ЦБТ исключили возможность введения штрафов по биометрии

Владислав Поволоцкий отметил, что сбор биометрии в ЕБС происходит исключительно добровольно, и на уровне федерального закона запрещен любой сбор без согласия и принуждение к сбору таких данных

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возможность введения штрафов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) исключена, заявил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в рамках Дня финансов на международной выставке-форуме "Россия".

"По закону это невозможно. Мы не обрабатываем видеопотоки, а оказание каждой услуги должно быть инициировано самим пользователем", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли штрафовать граждан с помощью светофоров с биометрической камерой распознавания лиц.

Как отметил гендиректор ЦБТ, сбор биометрии в ЕБС происходит исключительно добровольно, и на уровне федерального закона запрещен любой сбор без согласия и принуждение к сбору таких данных. Кроме этого, предназначение ЕБС - идентификация в тех сервисах, где пользователь самостоятельно инициировал процесс оказания услуги. "Она не используется в видеоаналитике, системах "безопасного города", ее запрещено использовать для целей оперативно-разыскной деятельности", - подчеркнул Поволоцкий.

Он также напомнил, что пользователь имеет полный контроль над биометрией, на "Госуслугах" можно в любой момент посмотреть, где сдана биометрия, и при необходимости отозвать согласия.

В начале января начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Москве на Бережковской набережной протестировали прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, позволяющего фиксировать нарушения правил дорожного движения на пешеходном переходе. При этом он предложил сделать предоставление биометрических данных обязанностью граждан для создания и обеспечения эффективного применения автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.