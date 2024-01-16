Источник назвал сроки решения проблемы зависших переводов из России в Турцию

Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Проблемы денежных переводов из России в Турцию, возникшие в конце декабря, могут быть решены в конце января - начале января. Об этом сообщил ТАСС источник в Союзе турецких подрядчиков.

"Мы рассчитываем, что ситуация улучшится в конце января - начале февраля", - сказал он.

Наличие проблем с платежами подтвердил глава союза Мустафа Гюльтепе, подводя итоги деятельности возглавляемой организации в 2023 году. "Проблемы с платежами с Россией участились в последние 15-20 дней из-за аудита. Думаю, после января ситуация улучшится", - приводит его высказывания телеканал TV-100.

Газета Ekonomim сообщила в понедельник со ссылкой на источники в местном бизнес-сообществе, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Как отмечается, проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января. Ekonomim пишет, что проблемы с денежными переводами могут быть связаны с расширением западных санкций и опасениями турецких банков и посредников попасть под вторичные санкции. При этом финансовые структуры часто перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, не внесенных в санкционные списки.

Источник в банковской сфере Турции, комментируя публикацию делового издания, отметил, что проблемы с платежами могут быть связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). "22 декабря было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах. Оно имеет очень широкие формулировки. Согласно этим правилам, как заявляется, иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции. При этом оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов, практически запрещено. Поскольку обнародованные регуляционные меры имеют слишком широкие формулировки, есть необходимость получения дополнительных разъяснений", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что именно по этой причине происходят перебои в финансовых расчетах между Россией и Турцией, фактически банки находятся "в режиме ожидания".