Под Псковом построят завод медицинских изделий

Продукция будет поставляться не только в регионы России, но и в страны СНГ

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Инвестор намерен построить и запустить в Псковской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино" завод по производству медицинских изделий, в том числе хирургических эндоскопических аппаратов и катетеров. Продукция будет поставляться не только в регионы России, но и в страны СНГ, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания наблюдательного совета ОЭЗ, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

"Наблюдательный совет ОЭЗ "Моглино" одобрил инвестиционный проект по созданию завода для производства медицинских изделий. Проект предполагает развитие отечественного производства широкого ассортимента медицинских изделий. Это хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие виды венозных катетеров. Основными рынками сбыта продукции станут лечебно-профилактические учреждения, ветклиники России и стран СНГ", - отмечается в сообщении. При этом в пресс-службе регионального правительства не уточнили сроки запуска производства.

По данным пресс-службы, максимальный объем производства после выхода завода на полную мощность составит порядка 820 тыс. экземпляров продукции. Планируемый объем инвестиций составит около 665 млн рублей, больше половины из которых - собственные средства инвестора. На фабрике планируется создать около 70 рабочих мест.

"И.о гендиректора "Моглино" Антон Яковлев заверил, что особая экономическая зона готова предоставить инвестору необходимые площади и запрашиваемые ресурсы в полном объеме. По итогам обсуждения проекта участники Наблюдательного совета проголосовали за него, одобрив его реализацию на площадке особой экономической зоны", - говорится в сообщении.