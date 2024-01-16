В рамках выставки-форума "Россия" 17 января пройдет "День цифровизации"

Ключевым событием станет пленарная сессия деловой программы с флагманами IТ и телеком-отрасли

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минцифры РФ проведет "День цифровизации" 17 января на выставке-форуме "Россия". В рамках мероприятия запланированы деловая программа, познавательные лекции и мастер-классы, а также концерт на главной уличной сцене форума, сообщает пресс-служба экспозиции "Мир цифры".

"17 января на выставке "Россия" пройдут тематические мероприятия "Дня цифровизации" Минцифры. Деловая программа, комплекс познавательных лекций и мастер-классов, концерт на главной уличной сцене, встречи с известными артистами и блогерами", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается в программе мероприятия, ключевым событием "Дня цифровизации" станет пленарная сессия деловой программы с флагманами IТ и телеком-отрасли. Вместе с тем, в зоне культурных событий павильона 75 при поддержке "Газпром-медиа холдинга" посетители познакомятся с современными цифровыми технологиями отечественного IТ, кроме этого, в этой же зоне при зрителях пройдет съемка пилотного шоу отечественного видеохостинга Rutube. "Гости смогут лично пообщаться с лидерами цифровой отрасли и предложить разработчикам платформ свои идеи. В дополнение к этому запланирована цифровая интеллектуальная игра по истории Рунета", - добавили в пресс-службе.

Также в павильоне "Почувствуй Россию" в течение всего дня для гостей будут проводиться сеансы цифровой викторины-квиза "Россия на экранах", которая состоит из вопросов, связанных с путешествиями по России, а в зале "Росмолодежи" запланирован мастер-класс по робототехнике и 3D-моделированию.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.