Вице-премьеры России и Казахстана обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве

Алексей Оверчук и Серик Жумангарин также уделили особое внимание сферам транспорта и логистики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики. Об этом говорится в сообщении по итогам переговоров, опубликованном в Telegram-канале правительства России.

"В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, представляющие обоюдный интерес для России и Казахстана, и перспективные направления двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено сферам сельского хозяйства, транспорта и логистики", - указали в правительстве.

В кабмине РФ также отметили, что "стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям взаимодействия между странами".

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.