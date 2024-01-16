Их ввели два года назад

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, введенные два года назад из-за ветеринарного неблагополучия в республике. Об этом сообщили в Минсельхозе Казахстана.

"С 15 января 2024 года Российская Федерация отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Решение принято по результатам договоренностей, достигнутых в ходе декабрьских переговоров между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым", - отметили в пресс-службе ведомства.

"Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Сапарова.

В ведомстве напомнили, что в январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен по причинам ветеринарного неблагополучия в ряде районов Казахстана. "После 2-х летнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", - добавили в Министерстве.

Экспорт в Россию доступен для казахстанской говядины, баранины, свинины, молока и молочной продукции, а также мясной продукции. Кроме того, в планах аграрных ведомств Казахстана и России интеграция информационных систем ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий" (Россельхознадзор), указали в пресс-службе. По ее данным, это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах.