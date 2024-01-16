Путин ожидает, что урожай зерновых по итогам 2023 года составит 143-147 млн тонн

Президент отметил, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн. Такое мнение он высказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

"В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых - 156 млн тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках", - сказал Путин, заметив, что раньше работники сельского хозяйства такого представить себе не могли.

"В этом году [урожай зерновых будет] 143 млн тонн, то если посчитать новые территории - плюс еще 4 млн тонн, то 147 млн будет", - прогнозирует глава государства.

Российский лидер заметил, что урожай в новых регионах подсчитать довольно сложно, так как там пока другая статистика и т.д. "Но не важно, если без новых территорий - 143 млн тонн, очень хороший показатель", - сказал Путин, еще раз поблагодарив всех селян за такие результаты.

Отвечая на реплику одного из участников встречи из Воронежской области, Путин заметил, что этот регион развивается уверенно и хорошими темпами. Он назвал Воронежскую область стабильной территорией. Путин также сделал акцент на том, что хотя развитию сельского хозяйства был придан определенный импульс в виде ответных контрсанкций против западной сельхозпродукции, люди были к этому готовы и в полной мере воспользовались мерами господдержки. "Это отдельная тема, но во всяком случае сельское хозяйство демонстрирует очень хороший уверенный темп развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность по основным видам продуктов", - заключил Путин, подчеркнув, что "все стабильно".