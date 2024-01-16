Путин рассказал, как "выталкивал" штаб-квартиру "Русгидро" из Москвы в Сибирь

Президент РФ попросил местные власти помогать "Русгидро" обустроиться на новом месте, в том числе с офисными помещениями

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как убеждал топ-менеджмент "Русгидро" переехать из Москвы в Красноярск. Глава государства 16 января проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"[Нужно] если не федеральные органы власти, то какие-то структуры, работающие именно в Сибири, переносить туда. Так же, как "Русгидро". Я с руководителем "Русгидро" разговаривал несколько лет назад, он там скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Но едут, в конце концов решение принято, они переезжают", - отметил Путин.

Он попросил местные власти помогать "Русгидро" обустроиться на новом месте, в том числе с офисными помещениями. "На первых порах у компании были сложности", - добавил президент.

"Они не сами, это я их туда выталкиваю, - поделился он. - Они-то не хотят, во всяком случае, не хотели никуда ехать, им здесь комфортно в Москве. Но нам нужно территории развивать, нужно центры компетенций переносить на территории, где идет работа этих компаний". "Основная работа "Русгидро" - на Востоке, в Сибири, чего же им в Москве сидеть", - заключил Путин.