Путин заверил, что программа комплексного развития села будет продолжена

Президент РФ пообещал, что власти будут работать над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, газо- и водоснабжения, развития инфраструктуры, прежде всего дорожной

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Программа комплексного развития сельских территорий будет продолжена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

"Программа комплексного развития села, конечно, должна быть продолжена. Обязательно это будем делать. Это сто процентов, как у нас в народе говорят: "Даже к бабке не ходи", - заверил президент, подчеркнув, что делать это нужно по определению. Он пообещал, что власти будут работать над решением жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, образования, газо- и водоснабжения, развития инфраструктуры, прежде всего дорожной. "Конечно, денег нужно много, но оно того стоит. Это нужно для людей, для страны", - подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что в текущем году на эти цели запланировано 70 млрд рублей. "Это чуть-чуть меньше, чем министерство запрашивало, но все-таки 70 млрд - это приличные деньги", - сказал он.

Путин констатировал, что отток населения из села имеет место и связано это с недостаточным развитием социальной сферы, инфраструктуры, водоснабжения, медицины, образования. "Это все нужно развивать. Да, мы делаем это из года в год. Первые программы такие комплексные у нас появились в 2003 году", - сказал он, подчеркнув, что этого недостаточно. Путин указал на то, что у села много плюсов с точки зрения экологии, "но все-таки надо прямо и честно сказать: на полтора года продолжительность жизнь на селе ниже, чем в городах". Президент призвал уделить больше внимания развитию здравоохранения и образования в сельской местности.

Говоря о проблемах сельхозотрасли, Путин обратил внимание на обеспеченность семенами. "Мы на сегодняшней день на 63-65-67% себя обеспечиваем, а нужно как минимум 75%", - указал российский лидер.