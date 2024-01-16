Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию в 2023 году

На первом месте находятся США, следует из данных компании - оператора газотранспортной системы Греции DESFA

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Россия продолжает занимать второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию (через СПГ-терминал в Ревитусе под Афинами) по итогам 2023 года, на первом месте находятся США. Это следует из данных компании - оператора газотранспортной системы Греции DESFA, опубликованных экономическим порталом capital.gr.

По данным компании, импорт природного газа в Грецию в 2023 году составил 67,71 ТВт·ч, снизившись на 21,41% по сравнению с 86,16 ТВт·ч в 2022 году. "Наибольшие объемы поступили в страну с терминала СПГ в Ревитусе, который обеспечил 43,55% импорта. В частности, 41 танкер из 7 стран выгрузил около 28,52 ТВт·ч сжиженного природного газа. США остались крупнейшим поставщиком СПГ в Грецию (10,75 ТВт·ч) с долей в 37,69%. На втором месте был импорт СПГ из России (8,38 ТВт·ч), за ней следуют Египет (3,5 ТВт·ч), Алжир (3,47 ТВт·ч), Норвегия (0,97 ТВт·ч), Нигерия (0,94 ТВт·ч) и Испания (0,51 ТВт·ч)", - отметила DESFA.

Россия продолжает занимать второе место по поставкам СПГ в Грецию, эта тенденция отмечалась во всех кварталах 2023 года. Поставки СПГ из России начались во второй половине 2022 года, до этого РФ направляла в Грецию только трубопроводный газ.

По словам компании, СПГ-терминал в Ревитусе являлся главными воротами поступления природного газа в страну в прошлом году, за ним следовал пункт импорта трубопроводного газа в местечке Сидирокастро, куда поступили 34,6% его объемов (23,43 ТВт·ч). Через точку входа Неа-Месимврия по Трансадриадитическому трубопроводу (TAP) в страну доставлены 18,44% импортного газа (12,49 ТВт·ч). Через пункт Кипи-Эврос страна импортировала 3,39% природного газа (2,3 ТВт·ч).

Согласно данным DESFA, общий спрос на природный газ в Греции (внутренний спрос и реэкспорт) в 2023 году снизился на 21,56%, упав до 67,60 ТВт·ч с 86,18 ТВт·ч в 2022 году. Внутреннее потребление упало на 10,13% с 56,65 ТВт·ч до 50,91 ТВт·ч, а реэкспорт природного газа снизился на 43,48% с 29,53 ТВт·ч до 16,69 ТВт·ч. Греция реэкспортировала в соседние страны часть природного газа, поступающего в национальную газотранспортную систему.