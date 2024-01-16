Дума 18 января может рассмотреть в I чтении законопроект о локализации машин такси

Нововведение обеспечит "дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", указывается в пояснительной записке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 18 января может рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Это следует из решения профильного комитета палаты по транспорту, который рекомендовал депутатам принять инициативу в первом чтении.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 18 января 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - отмечается в документе, размещенном в думской электронной базе.

Инициатива была внесена на рассмотрение Думы в ноябре прошлого года. Авторами проекта выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Изменения предлагается внести в том числе в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, нововведение обеспечит "дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", что поможет в будущем сформировать "значительный рынок сбыта для отечественных автопроизводителей со стабильным спросом".

Документ также наделяет правительство РФ правом устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации.