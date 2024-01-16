Размещение ОВГЗ в 2023 году привлекло в бюджет Украины $14,9 млрд

Это составило порядка 21% поступлений

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бюджет Украины в 2023 году получил за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) $14,9 млрд, что составило порядка 21% его поступлений. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"За 2023 год Минфин привлек от размещения ОВГЗ на аукционах эквивалент 566 млрд гривен ($14,9 млрд). Это вдвое больше, чем за 2022 год", - сказал Пышный в интервью украинскому "24 каналу". Он пояснил, что для стимулирования спроса банков страны на ОВГЗ регулятор позволил им покрывать часть обязательных резервов за счет бенчмарк-облигаций госзайма.

По данным Минфина, в прошлом году поступления украинского бюджета составили 2,67 трлн гривен ($70,2 млрд по курсу НБУ на январь этого года), из них доходы общего фонда (сборы, спецплатежи, налоги) - 1,66 трлн гривен ($43,7 млрд). Грантовая помощь достигла 425,4 млрд гривен ($11 млрд). За счет международных кредитов и программ украинский бюджет получил 1,13 трлн гривен ($29,7 млрд). По данным Минфина, дефицит бюджета составил 1,33 трлн гривен ($35 млрд).