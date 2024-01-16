Индекс Мосбиржи за 23 года вырос в 17 раз и опередил рост инфляции, курса доллара и золота

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов отметил важную роль, которую занимают частные инвесторы на рынке ценных бумаг

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи за последние 23 года продемонстрировал семнадцатикратный рост. За это время он опередил динамику инфляции, а также рост курса доллара и золота, заявил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы видим, как изменился индекс Московской биржи, именно индекс широкого рынка акций, за последние 23 года. Мы видим с вами, что он вырос в 17 раз, это опередило и индекс инфляции, и курс доллара, и золото - и это без учета дивидендных платежей. Поэтому перспективы фондового рынка у нас очень большие, и, мне кажется, все больше людей будет приходить на этот рынок", - сказал он.

Денисов также отметил важную роль, которую занимают частные инвесторы на рынке ценных бумаг. По его словам, сейчас число частных инвесторов практически достигло 30 млн, увеличившись с 2009 года в 50 раз. "Этому предшествовала большая работа, которая была проделана правительством, Банком России и всей индустрией с точки зрения возможностей [клиентов]", - сказал он, пояснив, что простимулировали приток налоговые льготы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), упрощенная идентификация клиентов, а также запуск паевых инвестиционных фондов.

По данным Мосбиржи, в настоящее время из общего числа инвесторов примерно 30% делают хотя бы одну сделку в год. "У нас есть зона развития не только с точки зрения дальнейшего роста счетов, но и с точки зрения дальнейшего их наполнения. При этом хочется сказать, что физические лица за последние пять лет увеличили свои инвестиции на российском рынке с 4 до 11 трлн рублей", - также сказал представитель площадки.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.