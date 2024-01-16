Украина запустила совместные аукционы с Польшей по электроэнергии на европейской платформе

Аукционы стартовали на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украина и Польша впервые провели совместные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных линий для экспортеров и импортеров электроэнергии на общеевропейской платформе. Об этом сообщили в национальной компании "Укрэнерго".

"16 января впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов между Украиной и Польшей по европейским правилам", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".

В компании добавили, что проводят совместные суточные аукционы на импортном и экспортном направлении одновременно с польским оператором PSE для польских и украинских участников. Аукционы стартовали на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Введение практики совместных аукционов является одним из требований ЕС в рамках реформирование украинского рынка электроэнергии. С ноября прошлого года по европейским правилам проходят аукционы по доступу к международным линиям между Украиной и Румынией. Однако они пока проходят на площадке "Укрэнерго". В компании добавили, что рассчитывают запустить совместные аукционы с Венгрией и Словакией на площадке JAO в I квартале текущего года.

В конце прошлого года Нацбанк Украины смягчил валютные ограничения для "Укрэнерго". Это было сделано, чтобы компания получила возможность перечислять деньги за границу в пользу JAO за проведение совместного скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных линий.