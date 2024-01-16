В комитете ГД заявили о подорожании бизнес-активов в новых регионах в ближайшие два года

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, цена на эти активы "вырастет в разы"

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Желающие увеличить свой капитал жители России могут инвестировать средства в бизнес на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где активы подорожают в ближайшие два года. Об этом "Донецкому агентству новостей" заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если вы хотите стать богатым - и довольно быстро, то организуйте или купите бизнес, землю для бизнеса в новых регионах. Они сегодня явно недооценены. Совершенно очевидно: их цена за короткий срок, за один-два года, вырастет в разы. Выстройте программу действий и работайте 24 часа в сутки", - приводятся слова Аксакова.

Он отметил, что работа в новых регионах также открывает возможность выйти на рынки Казахстана, КНР, Ирана и Индии.

В новых регионах до конца 2050 года действуют преференции для участников свободной экономической зоны.