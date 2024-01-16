Цены на нефть ускорили снижение

Это произошло на новости о подтверждении хуситами нанесения удара по сухогрузу Zografia у побережья Йемена

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в марте и на лондонской бирже ICE отреагировала снижением на новости о подтверждении хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесения удара по сухогрузу Zografia у побережья Йемена, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 20:22 мск, цена Brent снижалась до $77,85 за баррель (-1%), нефть марки WTI составляла $72,01 за баррель (-0,74%)

К 20:26 мск цена Brent ускорила снижение до 1,21% и достигала $77,69. Нефть марки WTI также демонстрировала умеренное снижение и торговалась на уровне $71,85 (-0,96%).