Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,17-0,34%

Курс юаня снизился на 0,013%, до 12,12 рубля, доллар вырос на 0,25%, до 87,85 рубля, евро уменьшился на 0,36%, до 95,64 рубля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался преимущественно в зоне отрицательных значений, индекс Мосбиржи курсировал на подступах к отметке 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3 179,45 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,34%, до 1 141,33 пункта. Курс юаня снизился на 0,013%, до 12,12 рубля, доллар вырос на 0,25%, до 87,85 рубля, евро уменьшился на 0,36%, до 95,64 рубля.

Внешний фон ухудшился. "Снижались индексы зарубежных площадок и котировки практически всех сырьевых товаров. Цены на нефть смогли выбраться в плюс на фоне новых всплесков напряженности в ближневосточном регионе. Впрочем, это обстоятельство, как и переход рубля к ослаблению, не привело к активизации покупателей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+5,26%), котировки ТМК (+3,73%), расписки "Эталона" (+3,09%), привилегированные акции "Транснефти" (+3,01%), расписки бумаги Fix Price (+2,05%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+1,90% и +1,52%), бумаги ПИК (+1,86%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,64%).

"Эталон" во вторник отчитался о рекордных продажах за 2023 год, способствуя общему оптимизму в секторе недвижимости. При этом акции "Эталона", ЛСР и ПИК проверяли на прочность среднесрочные медвежьи тренды. По сообщению "Эталона", стоимость заключенных договоров за 12 месяцев составила 106 млрд руб., что на 80% превышает результат 2022 года и на 25% - рекордный показатель 2021 года, при этом в IV квартале 2023 года продажи также побили квартальный рекорд. В "Эталоне" объясняют быстрый рост в прошлом году расширением регионального присутствия и видят значительный потенциал для дальнейшего увеличения бизнеса в текущем году, которое также во многом может быть обеспечено региональной диверсификацией", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акционеры "Эталона" в середине декабря утвердили редомициляцию компании с Кипра в российский САР. "Таким образом, одним из потенциальных драйверов роста "Эталона", несмотря на ухудшение условий на жилищном рынке в этом году после ужесточения требований к льготной ипотеке, может стать возвращение к выплате дивидендов после редомициляции", - добавила эксперт. ЛСР при этом выплатил дивиденды по итогам 2022 года, а ПИК в последние месяцы не осуществлял выплат.

Расписки Fix Priсе выросли после рекомендации и одобрения совета директоров выплаты промежуточных дивидендов за 2023-2024 годы в размере 9,84 руб. на расписку (доходность 3%) с закрытием реестра 26 января. На рынке также рассчитывают, что дивиденды по итогам 2023 года выплатят ТМК, "Транснефть", "Сургутнефтегаз" и "Мечел", добавила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-4,47%), котировки "Озона" (-2,87%), расписки "Глобалтранса" (-2,5%), котировки X5 Retail Group (-1,85%), акции "Яндекса (-1,63%), бумаги "Алросы" (-1,61%).

"Расписки TCS Group во вторник к вечеру ускорили темпы снижения, несмотря на одобрение акционерами накануне редомициляции в Россию. Очевидно, инвесторы опасаются последующего "навеса" акций и зафиксировали прибыль у сопротивления 3 400 руб.", - полагает Елена Кожухова. Акции "Озона", "Глобалтранса", "Алросы" и ряда других эмитентов корректировались вниз после повышения накануне.

Рынок акций

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 января - 3100-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 86,5-89,5 рубля.

17 января ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. Из экономической статистики дня эксперты выделили блок данных по Китаю, в том числе оценку ВВП, уровень безработицы, объемы промпроизводства. В еврозоне будет обнародована финальная оценка декабрьского индекса потребительских цен (ИПЦ). Кроме того, в середине недели выйдет "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США.