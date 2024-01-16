Экспортеры зерна заявили, что пока не ощутили негативного влияния ситуации в Красном море

Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин при этом отметил, что "ситуация может измениться в одночасье в случае эскалации обстановки"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экспортеры зерна пока не ощутили негативного влияния ситуации в Красном море. Об этом ТАСС сообщил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Экспортеры говорят, что пока не ощутили негативного влияния напряженности. Но все понимают, что ситуация может измениться в одночасье в случае эскалации обстановки", - сказал Зернин.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.