Саудовский министр торговли заявил, что БРИКС может послужить глобализации в сфере услуг

Маджед бен Абдалла аль-Касаби отметил, что в этой области необходимо выработать общий язык, на котором могли бы говорить все участники отрасли

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. БРИКС может стать организацией, которая создаст перспективы для всеобщей глобализации в сфере услуг и составления так называемой всемирной торговой книги для этой отрасли. Уверенность в этом выразил министр торговли Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Нам необходимо создать всемирную торговую книгу в сфере услуг. Я надеюсь, что именно посредством этой организации [БРИКС] мы сможем сформировать некую общую рамку, которая поможет нам справиться со всеми текущими вызовами", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о перспективах присоединения Саудовской Аравии к БРИКС.

Аль-Касаби также указал, что в сфере услуг необходимо выработать общий язык, на котором могли бы говорить все участники отрасли. Глава саудовского Минторга признал, что в настоящее время эта сфера экономики в значительной мере регламентируется различными бюрократическими системами. Он призвал страны мира по возможности "стандартизировать подходы", как это было сделано в мировой банковской системе, которая, по его мнению, "сейчас стала почти универсальной".