Spiegel: партия ФРГ "Союз Сары Вагенкнехт" получила пожертвование в размере €1 млн

По информации журнала, средства поступили от "богатой семейной пары" из федеральной земли на востоке Германии

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Зарегистрированная в начале этого года германская партия "Союз Сары Вагенкнехт" получила пожертвование в размере €1 млн. Как пишет журнал Der Spiegel, средства поступили от "богатой семейной пары" из федеральной земли на востоке ФРГ.

Более подробной информации не приводится. До сих пор политическая сила собрала в виде пожертвований чуть более €2 млн.

Получение столь крупной суммы не нарушает законы Германии. Согласно действующим правилам, политическим объединениям запрещено принимать переводы на сумму более €1 тыс. только в том случае, если они поступают из стран, не входящих в ЕС.

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу, которая будет зарегистрирована в начале 2025 года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии.

По ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. Как заявляла политик, многие граждане Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы подтолкнуло Вагенкнехт к созданию новой политической силы.

Согласно опросам общественного мнения, за новую партию готовы проголосовать 14% избирателей.