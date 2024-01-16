Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам по проекту "Арктик СПГ - 2"

В компании отметили, что будут соблюдать режим санкций в соответствии со своими принципами

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Французская компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом "Арктик СПГ - 2". Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на коммюнике компании.

"Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами", - приводит агентство заявление пресс-службы компании.

В свою очередь агентство Reuters уточнило, что "Total Energies не планирует получать сжиженный природный газ в рамках проекта "Арктик СПГ - 2 в 2024 году".

2 ноября 2023 года Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа. Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.