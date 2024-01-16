США в феврале снизят добычу сланцевой нефти на 2 тыс. б/с

Речь идет о снижении с 9,682 млн баррелей в сутки до 9,68 млн

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Добыча сланцевой нефти в США в феврале 2024 года по отношению к январю уменьшится на 2 тыс. баррелей - с 9,682 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,68 млн б/с. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в январе оказалась немного ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,682 млн б/с против оценки в 9,692 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в пяти из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Снижение прогнозируется в формации Анадарко, где среднесуточное производство сланцевой нефти в феврале должно снизиться на 1 тыс. баррелей, до 391 тыс. б/с. Кроме того, сокращение добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в Найобрарской формации - до 689 тыс. б/с. В формации Игл-Форд снижение добычи составит 2 тыс. баррелей, до 1,147 млн б/с, в формации Аппалачи - также 2 тыс. баррелей, до 145 тыс. б/с, а в Баккеновской формации - на 1 тыс. баррелей, до 1,303 млн б/ с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатель останется на прежнем уровне - 31 тыс. б/с.

При этом в Пермском бассейне прогнозируется увеличение добычи по сравнению с январскими значениями на 5 тыс. баррелей, до 5,974 млн б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2024 году на 100 тыс. баррелей, до 13,21 млн б/с. В 2025 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 13,44 млн б/с. Оба показателя являются рекордными уровнями производства нефти в стране.