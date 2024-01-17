Госдума рассмотрит законопроект о выкупе доли банкрота

Еще одной темой заседания станет законопроект о расширении прав казенных предприятий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении два правительственных законопроекта - один касается правил продажи долей банкротов в недвижимости, другой расширяет права казенных предприятий на заимствования.

Согласно первому законопроекту, совладельцы недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, смогут в преимущественном порядке выкупить долю банкрота в этом объекте недвижимости по цене, сформировавшейся на торгах. Документ был разработан Минэкономразвития.

Согласно поправкам в закон "О несостоятельности (банкротстве)", организатор торгов будет обязан письменно известить совладельцев реализуемого актива о предстоящей продаже и наличии у них преимущественного права на покупку. Если число совладельцев больше 20, то адресного извещения не будет - достаточно публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Второй законопроект предусматривает предоставление казенным предприятиям права совершать заимствования путем размещения облигаций и выдачи векселей для снижения рисков срывов обязательств таких предприятий по гособоронзаказу. Сейчас казенные предприятия не могут осуществлять заимствования в организациях, не являющихся кредитными. "В данной связи казенные предприятия не имеют возможности привлекать денежные средства на лучших рыночных условиях, в том числе займы, предоставляемые государственными корпорациями, головными организациями интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, государственными фондами развития промышленности", - говорится в пояснительной записке.

Это приводит к значительным затруднениям при проработке вопросов развития казенных предприятий, в том числе по реализации перспективных инвестпроектов, по недопущению снижения показателей экономической эффективности, а также по наращиванию выпуска продукции гражданского назначения, констатируют в кабмине. При этом у государственных или муниципальных унитарных предприятий есть право совершать заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей, а также в иных формах в случаях, установленных правительством РФ. Законопроект предусматривает предоставление такого права и казенным предприятиям.