Белоруссия определила порядок отчуждения имущества лиц из недружественных стран

Власти республики в том числе отменили ведение перечня таких граждан

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии определил порядок выдачи разрешений на отчуждение имущества, принадлежащего лицам из недружественных стран, и отменил ведение перечня таких лиц. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Утвержденное документом положение определяет порядок и условия выдачи разрешений на отчуждение иностранцами долей в уставных фондах и недвижимого имущества. Также урегулируются вопросы отчуждения недвижимого имущества юридическими лицами, в уставных фондах которых доля собственности лиц из иностранных государств составляет 25% и более, и реорганизации юрлиц, в составе которых есть иностранцы.

Признаются утратившими силу несколько постановлений Совмина, регулировавших вопросы отчуждения принадлежащей иностранцам собственности, в том числе постановление от 1 июля 2022 года "О перечне лиц". Этот документ определял список компаний с иностранным капиталом, зарубежным владельцам активов в которых запрещалось отчуждать принадлежащие им доли в уставных фондах. Акции блокировались на счетах "депо" их владельцев на основании предписаний белорусского Минфина о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами. Впоследствии Совмин неоднократно вносил изменения в перечень, который изначально насчитывал 190 юрлиц, а также в документы, касающиеся вопросов отчуждения имущества иностранцев.

В соответствии со вновь утвержденным порядком, для получения разрешения на отчуждение имущества заявителям необходимо обратиться в соответствующий месту регистрации юрлица областной или Минский городской исполком. После принятия решения о выдаче разрешения оно будет направлено в Государственный комитет по имуществу Белоруссии, который на регулярной основе будет готовить проекты постановлений Совмина о выдаче разрешений.

Устанавливается обязанность белорусских юридических лиц при государственной регистрации отчуждения имущества или сделок с ним, а также в случае реорганизации юрлица предоставлять информацию о том, являются ли собственники имущества лицами из иностранных государств, и о наличии или отсутствии в составе участников юридического лица иностранцев, имеющих 25% и более уставного фонда.

В середине октября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел систему контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций белорусских компаний. Такое отчуждение возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых акций или недвижимого имущества.