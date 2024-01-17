"Открытие авто" сообщило, что в 2023 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 21%

Их общее число составило 6,64 млн штук, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продажи автомобилей с пробегом в России в 2023 году возросли по сравнению с предыдущим годом на 21,2% и достигли 6,64 млн штук. Такие данные приводятся в исследовании "Открытие авто". Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

При этом, как ожидает руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая, в случае, если ключевая ставка существенно не снизится, а кредиты не станут более доступными, рынок бывших в употреблении автомобилей в РФ в 2024 году ждет стагнация, а в худшем случае - падение до 6-6,5 млн штук.

"Эксперты "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) оценили продажи а/м с пробегом за 2023 год на основе данных регистраций. Успех первых трех кварталов позволил рынку вырасти до 6,64 млн штук - плюс 21,2%, или 1,2 миллиона сделок", - говорится в исследовании.

Лидером по продажам машин с пробегом стала марка Lada: с января по декабрь 2023 года было продано 1,57 млн единиц, что на 14,7% превышает результат 2022 года. На втором месте - японская Toyota (715,6 тыс., +22,5%), а на третьем - корейская Kia (387,8 тыс., +23,8%). Четвертую и пятую строчку заняли Hyundai и Nissan с результатами 331,7 тыс. (+22,1%) и 330 тыс. (+19,6%) соответственно.

Рыночная доля отечественных автомобилей при этом составила 26,6% (1,77 млн авто), из которых долю в 23,6% занимает Lada. Доля японских брендов на российском рынке подержанных автомобилей по итогам 2023 года достигла 27,3% (1,81 млн), а годом ранее она равнялась 26,9%. Корейские автомобили заняли 13% рынка (всего 866,1 тыс.), а доля машин из Германии составила 14% (931 тыс.).

Что касается китайских автомобилей, то "всего за 2023 год новых владельцев нашли 145,6 тыс. автомобилей с пробегом из Поднебесной, почти в два раза больше, чем годом ранее (+45%)", отмечается в исследовании. По словам Дембицкой, в 2024 году продажи подержанных машин из КНР в России продолжат расти и могут составить не менее 200 тыс.