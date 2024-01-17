В Хабаровском крае предложили включить в соцконтракт семейное предпринимательство

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Социальный контракт в Хабаровском крае предложили расширить, включив в него направление семейного предпринимательства. Об этом ТАСС сообщила председатель Законодательной думы региона Ирина Зикунова.

"У нас есть совершенно замечательная форма социальной поддержки - социальный контракт. Мне думается, в этой части для многодетных семей можно <...> посмотреть развитие механизмов поддержки. <...> Использование средств на семейное предпринимательство - это то направление, которое мы пока еще не реализовали в краевом законодательстве, а оно получает развитие в законодательных системах других регионов. Почему? Потому что поддержка семейного предпринимательства - это такое вложение в укрепление семейного клана, чтобы родители и дети сохраняли связь со своей землей, оставались жить в регионе", - сказала Зикунова.

Она отметила, что это положительно повлияет и на демографию, и на развитие хозяйственной деятельности в регионе.

За последние три года в крае было заключено 7,6 тыс. социальных контрактов. Люди открывали салоны красоты, кабинеты маникюра, наращивания ресниц, парикмахерские, автомастерские, химчистки, кондитерские и пекарни, ставили теплицы, высаживали картофель и овощи, клубнику, брали средства на разведение кур, коз, коров.

Социальный контракт - это инструмент социальной поддержки малоимущих граждан. На время поиска работы предоставляется ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума 20,9 тыс. рублей, а в случае необходимости прохождения обучения - дополнительно до 30 тыс. рублей, на индивидуальную предпринимательскую деятельность - до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тыс. рублей.